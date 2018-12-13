Для удобства населения организована диспансеризация по субботам.

В минувший четверг, 16 мая, власти Петербурга обсудили, как снизить смертность в городе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил об основных демографических показателях и принятых мерах. Так, для удобства петербуржцев организована диспансеризация по субботам. Кроме того, в Северной столице проходит программа с "бережливыми" технологиями, которая предполагает профосмотр за одно-два посещения. Отметим, что ранее горожане приходили его пять-шесть раз.

Город на Неве является единственным регионом, который планирует перевести 75 детских и 35 взрослых поликлиник на стандарт "бережливых". В данный момент в таком формате уже работают 27 детских учреждений.

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Видео:Piter.TV