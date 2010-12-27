Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петергофе намерены отремонтировать дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии
Сегодня, 20:34
0
IRINA_CHALKINA
89

В Петергофе намерены отремонтировать дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии

0
 
 

Сам дом построили еще в конце 19 столетия. На данный момент это не просто дом, а памятник истории и культуры федерального значения.

В Петергофе отремонтируют дом-интернат №2. Об том сообщили в  Комитете по социальной политике Петербурга.

В интернат для детей с отклонениями в умственном развитии приехала с проверкой Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. 

После ремонта здесь смогут проживать 35 детей в более комфортных условиях, приближенных к семейным, сообщила Митянина.

Вице-губернатор также завила, что открытие дома после капитального ремонта планируется на 2019 год. 

Сам дом построили еще в конце 19 века. На данный момент это не просто дом, а памятник истории и культуры федерального значения. Интернат №2  обосноался в этом здании в 70-х годах прошлого столетия. В 90-х годах в доме проживало 110 детей, а в 2016 всего 50 воспитанников.

Фото: официальный сайт дома-интерната №2

 

 

Все новости района
Теги: дом интернат петергоф
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

5