Переход на удалёнку не должен коснуться работников промышленных, торговых и сервисных предприятий.

Власти Москвы рекомендовали переводить на "удаленку" до 50% сотрудников. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, пишут "РИА Новости".

По его словам, речь идёт, в первую очередь, про офисы.

Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу. Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики

При этом, отметил он, переход на удалёнку не должен коснуться работников промышленных, торговых и сервисных предприятий, чьё присутствие на рабочем месте необходимо.

Ефимов подчеркнул, что на удалённую работу должно перейти около двух миллионов человек — это должно помочь снизить темпы роста заболеваемости.

Ранее Собянин обязал организации перевести на удаленку не менее 30% сотрудников.

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