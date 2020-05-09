  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:20
100
Rybka123
Код вставки плеера

Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны

0 0

Масочный режим вступит в силу 12 мая.

Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков рассказал, в каких случаях маски и перчатки обязательны. 

Средства индивидуальной защиты обязательно носить на работе, в общественном транспорте или при посещении торговых точек. Ношение масок и перчаток в других местах носит рекомендательный характер. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф. 

По данным на 9 мая в России выявлено более 198 случаев заражения COVID-19. Около 32 тысяч выписались из больницы, 1827 человек скончались. 

Видео: YouTube / New China TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии