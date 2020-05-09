Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны

Масочный режим вступит в силу 12 мая.

Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков рассказал, в каких случаях маски и перчатки обязательны.

Средства индивидуальной защиты обязательно носить на работе, в общественном транспорте или при посещении торговых точек. Ношение масок и перчаток в других местах носит рекомендательный характер. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф.

По данным на 9 мая в России выявлено более 198 случаев заражения COVID-19. Около 32 тысяч выписались из больницы, 1827 человек скончались.

Видео: YouTube / New China TV