Отслеживать перемещения людей никто не будет.

Власти Москвы объяснили сбор личных данных работающих на удаленке. С заявлением выступил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

По его словам, данные удалённых работников нужны для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые предпринимают предприятия.

Иванов подчеркнул, что отслеживать перемещения людей никто не будет, а информация нужна для снижения числа социальных контактов москвичей.

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