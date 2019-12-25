За сутки от коронавируса в России излечилось 7 092 человека.

В России зафиксировано 12 126 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 272 238 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 3 701. Далее идут Санкт-Петербург — 469, Московская область — 411, Ростовская область — 265, Нижегородская область — 247.

За сутки от коронавируса в России излечилось 7 092 человека. За весь период — 1 009 421.

За минувшие сутки скончался 201 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 22 257 человек.

Отмечается, что у 27,0% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее стали известны способы уберечься от коронавируса в транспорте.

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