Маску необходимо также надевать уже на автобусной остановке.

Стали известны способы уберечься от коронавируса в транспорте. О них рассказал академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с агентством Sputnik.

По его словам, главное — надевать маску. При этом это нужно делать за несколько десятков метров до того, как придётся подойти к кассе.

За несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Вадим Покровский, заведующий отделом НИИ эпидемиологии

По его словам, маску необходимо также надевать уже на автобусной остановке, а также непосредственно во время поездки на транспорте. При этом нужно как можно меньше трогать предметы.

Также академик заявил, что лучше открывать окно в транспорте, чтобы проветривать салон.

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