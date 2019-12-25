Стали известны способы уберечься от коронавируса в транспорте. О них рассказал академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с агентством Sputnik.
По его словам, главное — надевать маску. При этом это нужно делать за несколько десятков метров до того, как придётся подойти к кассе.
За несколько десятков или сотен метров до входа в метро.
Вадим Покровский, заведующий отделом НИИ эпидемиологии
По его словам, маску необходимо также надевать уже на автобусной остановке, а также непосредственно во время поездки на транспорте. При этом нужно как можно меньше трогать предметы.
Также академик заявил, что лучше открывать окно в транспорте, чтобы проветривать салон.
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Фото: pixabay.com
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