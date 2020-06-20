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Власти Москвы назвали причину подтоплений в городе

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Помимо этого от непогоды пострадали два человека.

В субботу, 20 июня, в Москве из-за сильного ветра упали десять деревьев, а листва засорила ливневую канализацию, что стало причиной подтопления на ряде улиц. Об этом сообщил  заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В мэрии столицы также добавили, что от непогоды пострадали два человека, в которых ударили молния. Их доставили в больницу. Медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Бирюков предупредил местных жителей, что оранжевый уровень опасности  сохраняться в столице до конца дня. Он рекомендовал москвичам  быть внимательнее на улице и неукоснительно соблюдать правила личной безопасности. 

Видео: YouTube / Macho Cooking

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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