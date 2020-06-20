Власти Москвы назвали причину подтоплений в городе

Помимо этого от непогоды пострадали два человека.

В субботу, 20 июня, в Москве из-за сильного ветра упали десять деревьев, а листва засорила ливневую канализацию, что стало причиной подтопления на ряде улиц. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В мэрии столицы также добавили, что от непогоды пострадали два человека, в которых ударили молния. Их доставили в больницу. Медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Бирюков предупредил местных жителей, что оранжевый уровень опасности сохраняться в столице до конца дня. Он рекомендовал москвичам быть внимательнее на улице и неукоснительно соблюдать правила личной безопасности.

Видео: YouTube / Macho Cooking