Власти Москвы назвали причину подтоплений в городе

В субботу, 20 июня, в Москве из-за сильного ветра упали десять деревьев, а листва засорила ливневую канализацию, что стало причиной подтопления на ряде улиц. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
В мэрии столицы также добавили, что от непогоды пострадали два человека, в которых ударили молния. Их доставили в больницу. Медики оценили их состояние как удовлетворительное.
Бирюков предупредил местных жителей, что оранжевый уровень опасности сохраняться в столице до конца дня. Он рекомендовал москвичам быть внимательнее на улице и неукоснительно соблюдать правила личной безопасности.
Видео: YouTube / Macho Cooking
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все