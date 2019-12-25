Власти Ленобласти отказались от площадки для мусорного полигона под Гатчиной из-за близости к садоводству

Новые мусороперерабатывающие комплексы в Ленобласти будут размещаться на расстоянии более 2 км от населенных пунктов.

Частная площадка в Пудомягском поселении Гатчинского района, рассматривавшаяся как участок для создания мусороперерабатывающего комплекса, была отклонена региональной профильной комиссией. О решении комиссии, исключившем объект сферы обращения с отходами из общего проекта схемы территориального планирования, стало известно 3 августа.

Причиной отклонения данного варианта размещения полигона стала близость к садоводствам, одно из которых находится практически в километре от спроектированного полигона. При законодательно закрепленной необходимой полосе отвода в 500 метров, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее обещал не приближать мусороперерабатывающие комплексы к населенным пунктам более чем на два километра.

Отраслевые схемы территориального планирования будут скорректированы с учетом изменения расположения мусороперерабатывающего комплекса.

Ранее только за одну неделю с улиц и дорог Петербурга вывезли 1,4 тыс. кубометров мусора.

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