Власти Ленобласти отказались от площадки для мусорного полигона под Гатчиной из-за близости к садоводству

Частная площадка в Пудомягском поселении Гатчинского района, рассматривавшаяся как участок для создания мусороперерабатывающего комплекса, была отклонена региональной профильной комиссией. О решении комиссии, исключившем объект сферы обращения с отходами из общего проекта схемы территориального планирования, стало известно 3 августа.
Причиной отклонения данного варианта размещения полигона стала близость к садоводствам, одно из которых находится практически в километре от спроектированного полигона. При законодательно закрепленной необходимой полосе отвода в 500 метров, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее обещал не приближать мусороперерабатывающие комплексы к населенным пунктам более чем на два километра.
Отраслевые схемы территориального планирования будут скорректированы с учетом изменения расположения мусороперерабатывающего комплекса.
Ранее только за одну неделю с улиц и дорог Петербурга вывезли 1,4 тыс. кубометров мусора.
Фото: Pexels
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