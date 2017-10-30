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Вчера, 22:24
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TretyakovaS
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Владимир Путин заявил, что кто-то целенаправленно собирает биоматериал российских граждан (видео)

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В сети появилось видео с заседания Совета по правам человека, где Владимир Путин сделал заявление, что некие силы собирают биоматериал россиян.

В сеть проникло видео с заседания Совета по правам человека, где Владимир Путин сделал шокирующее заявление.

По словам президента РФ, некие силы собирают биоматериал россиян не просто по всей стране, а по разным этносам. Такая фраза была ответом на то, что некие иностранные силы якобы фиксируют образы граждан, пришедших на выборы.

Путин отметил, что делается это целенаправленно и профессионально.

"Мы такой объект большого интереса" - подчеркнул президент России.

Владимир Путин также призвал россиян относится к такой ситуации без страха.  

Видео: YouTube/Капитал Страны

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Категории: Новости России

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