В сеть проникло видео с заседания Совета по правам человека, где Владимир Путин сделал шокирующее заявление.
По словам президента РФ, некие силы собирают биоматериал россиян не просто по всей стране, а по разным этносам. Такая фраза была ответом на то, что некие иностранные силы якобы фиксируют образы граждан, пришедших на выборы.
Путин отметил, что делается это целенаправленно и профессионально.
"Мы такой объект большого интереса" - подчеркнул президент России.
Владимир Путин также призвал россиян относится к такой ситуации без страха.
Видео: YouTube/Капитал Страны
Вчера, 22:24
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Владимир Путин заявил, что кто-то целенаправленно собирает биоматериал российских граждан (видео)
В сети появилось видео с заседания Совета по правам человека, где Владимир Путин сделал заявление, что некие силы собирают биоматериал россиян.
В сеть проникло видео с заседания Совета по правам человека, где Владимир Путин сделал шокирующее заявление.