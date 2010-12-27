Владимир Путин сказал о невозможности продать исторические здания СПбГУ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителям международных олимпиад 2017-2018 годов в образовательном центре "Сириус" ответил на вопрос о продаже исторических зданий Санкт-Петербургского государственного университета.

Президент России Владимир Путин встретился с победителями олимпиад 2017-2018 годов в образовательном центре "Сириус" и ответил на вопрос о продаже исторических зданий Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщает "Мойка 78".

Путин признал, что слышит об этом впервые, но тоже выразил обеспокоенность. По его словам, сделка кажется маловероятной, а затем добавил, что после его слов она и вовсе окажется невозможной.

Российский лидер напомнил, что сам учился в этих здания и понимает, насколько они ценны для города и всей России, а потому уверен, что в частную собственность они не перейдут.

Отмечается, что у СПбГУ хватает другого имущества, которое может неэффективно использовано и не быть вопросом особого внимания со стороны государства.