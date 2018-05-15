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Владимир Путин рассказал о совместной работе с Анатолием Собчаком

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Путин рассказал о первом мэре Санкт-Петербурга в документальном фильме "Дело Собчака".

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что лидеры зарубежных стран видели в Анатолии Собчаке достойного кандидата на пост главы государства. Об этом сообщил действующий президент в документальном фильме "Дело Собчака".



Напомним, что Путин долгое время работал с Собчаком. Сперва Владимир Путин был советником председателя Ленсовета, а после председателем Комитета по внешним связям мэрии, затем стал заместителем губернатора.

Я вообще не думаю, что между Борисом Николаевичем и Анатолием Александровичем была какая-то трещина. Я допускаю, и не только допускаю – уверен, что была какая-то трещина между Анатолием Александровичем Собчаком и некоторыми людьми из близкого окружения Бориса Николаевича. В том числе, скажем, из правоохранительной сферы, системы охраны. Но была ли какая-то трещина лично с Ельциным, я не знаю.

Президент россии Владимир Путин 

История первого мэра Петербурга Анатолия Собчака появится в прокате 12 июня 2018 года. 

Фото: кадр из фильма "Дело Собчака"

Видео: YouTube - Ксения Собчак

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Категории: Лента новостей Новости России

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