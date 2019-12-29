Владимир Путин призвал оппозицию к дискуссии вместо критики

И посоветовал подумать над позитивной программой

Президент России Владимир Путин предложил оппозиционерам представить для избирателей позитивную программу действий по развитию страны. Об этом он говорил в интервью ТАСС.

Просто "ругать власть", по его мнению, недостаточно.

Путин подчеркнул, что критика нужна, но только её не хватит для развития страны.

Он добавил, что необязательно устраивать несанкционированные акции протеста, потому как современные средства коммуникации позволяют легко "достучаться" до электората.

"Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения" — заявил Владимир Путин.

И отметил, что при помощи интернета можно донести своё мнение до миллионной аудитории.

Видео: YouTube / SHOWTIME, CNN