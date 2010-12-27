Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам. Редакция Piter.TV узнала о том, в честь кого могли бы назвать аэропорт в Выборге, если бы таковой был.
Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково получили имена Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева. Воздушная гавань Воронежа названа в честь Петра Первого, Магадана — Владимира Высоцкого, а аэропорт Тюмени будет носить имя Дмитрия Менделеева.
Указ вступает в силу сегодня, 31 мая 2019 года, - сообщают РИА Новости.
О вариантах названия аэропорта в Выборге, если бы он существовал:
Выборг такой многонациональный город, что так сразу и не скажешь, связанный с историей не одной страны. Если выбирать не один конкретный вариант, а несколько, то значимая историческая личность для Выборга – Петр 1 – это первое, что приходит на ум. Еще во время финского периода –Уно Ульберг, но он не россиянин.
поделилась Ирина Андреева из пресс-службе парка "Монрепо"
А вот, что об этом думает директор ГБУК ЛО "Выборгский объединенный музей-заповедник" Владимир Цой:
Так как город немногочисленный, то тут и речи нет о присвоении какого-либо имени великого россиянина. Это просто бессмысленно. Если бы в Выборге был аэропорт он назывался бы – Выборг.
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