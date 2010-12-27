Редакция Piter.TV узнала о том, в честь кого могли бы назвать аэропорт в Выборге, если бы таковой был.

Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам. Редакция Piter.TV узнала о том, в честь кого могли бы назвать аэропорт в Выборге, если бы таковой был.

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково получили имена Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева. Воздушная гавань Воронежа названа в честь Петра Первого, Магадана — Владимира Высоцкого, а аэропорт Тюмени будет носить имя Дмитрия Менделеева.

Указ вступает в силу сегодня, 31 мая 2019 года, - сообщают РИА Новости.

О вариантах названия аэропорта в Выборге, если бы он существовал:

Выборг такой многонациональный город, что так сразу и не скажешь, связанный с историей не одной страны. Если выбирать не один конкретный вариант, а несколько, то значимая историческая личность для Выборга – Петр 1 – это первое, что приходит на ум. Еще во время финского периода –Уно Ульберг, но он не россиянин. поделилась Ирина Андреева из пресс-службе парка "Монрепо"

А вот, что об этом думает директор ГБУК ЛО "Выборгский объединенный музей-заповедник" Владимир Цой: