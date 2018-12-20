Владимир Путин поприветствовал теннисисток, приехавших на турнир в Петербург

По словам президента, гости придут увидеть честную красивую игру подлинных звезд. Игры начнутся 28 января.

В субботу, 26 января президент России Владимир Путин отправил приветствие участницам теннисного чемпионата St. Petersburg Ladies Trophy 2019. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отметил, что гости придут увидеть честную красивую игру подлинных звезд. Президент выразил надежду, что петербургская атмосфера позволит участницам добиться наилучших результатов.

Город принимает турнир уже в четвертый раз. Матчи пройдут на "Сибур Арене". В 2018 году призовой фонд составил 733 тысячи долларов. На сайте турнира представлены 20 участниц, которые и разыграют между собой приз. Турнирные матчи начнутся 28 января.