Владимир Путин назначил нового руководителя Следственного управления на транспорте по СЗФО

В течение года новый руководитель был и.о.

Полковника юстиции Павла Выменца назначили руководителем Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Ранее он год находился в должности исполняющего обязанности. Выменец официально вступил в должность после указал президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба ведомства.

Свою карьеру новый руководитель начал в 2001-м году с работы следователем в Санкт-Петербургской авиатранспортной прокуратуре. С 2017 по 2018 года был заместителем руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу. После этого ― исполнял обязанности руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области.

Фото: szsut.sledcom.ru