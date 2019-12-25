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Владимир Путин назначил нового руководителя Следственного управления на транспорте по СЗФО
Сегодня, 10:28
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Владимир Путин назначил нового руководителя Следственного управления на транспорте по СЗФО

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В течение года новый руководитель был и.о.

Полковника юстиции Павла Выменца назначили руководителем Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Ранее он год находился в должности исполняющего обязанности. Выменец официально вступил в должность после указал президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба ведомства.

Свою карьеру новый руководитель начал в 2001-м году с работы следователем в Санкт-Петербургской авиатранспортной прокуратуре. С 2017 по 2018 года был заместителем руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу. После этого ― исполнял обязанности руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области.

Фото: szsut.sledcom.ru

Теги: следственные органы, су на транспорте
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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