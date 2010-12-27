Владимир Камельзон: "Петербургу нужен свой теннисный комплекс"

Лицензиар турнира Руслан Линьков пообещал, что обратится с данным вопросов в Правительство Санкт-Петербурга.

Член директората турнира по общим вопросам, заслуженный тренер России Владимир Камельзон попросил журналистов поспособствовать тому, чтобы в Петербурге появился теннисный комплекс. Об этом он попросил на пресс-конференции XXIII Международного теннисного турнира St. Petersburg Open.

Я считаю, что мы должны иметь возможность построить в Санкт-Петербурге свой теннисный стадион, за который бы цеплялся весь мир. ЧМ-2018 же провели с таким размахом. Давайте построим теннисный центр мирового значения. Владимир Камельзон, член директората турнира по общим вопросам, заслуженный тренер России

Владимир Камельзон, что ему очень стыдно тратить чужие деньги на такое дорогое удовольствие, как аренда шатра, стадиона или любого другого помещения. Также он сообщил, что данный турнир он пытался проводить в Москве, но удалось это только в Санкт-Петербурге.

Я не понимаю, почему мы это все не могли сделать в Москве? Или я что-то не понимаю, или кто-то что-то не понимает в Москве. Турнир будет уникальный, всем за все спасибо. Владимир Камельзон, член директората турнира по общим вопросам, заслуженный тренер России

Лицензиар турнира Руслан Линьков пообещал, что обратится с данным вопросов в Правительство Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.TV