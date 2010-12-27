Владимир Гронский: "Назвать Пулково именем Шнурова было бы курьезно"

По мнению председателя комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга, Сергей Шнуров еще не стал тем великим именем России.

Общественная палата Санкт-Петербурга явилась той основной площадкой, где происходили события, предшествующие финалу конкурса "Великие имена России". В первом этапе голосования приняли участие более 90 тысяч человек, к финалу их стало более ста тысяч. К опросам подключились волонтерские, молодежные организации, ВЦИОМ (в Петербурге опросили 800 респондентов). Об этом сообщил председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Гронский на пресс-конференции, посвященной старту общенационального голосования конкурса "Великие имена России".

Было очень много предложений, даже Николай Цискаридзе сказал, что в Петербурге было столько выдающихся людей, что можно назвать каждый зал в аэропорту чьим-то именем. Кто-то даже предложил имя Шнурова. Это, конечно, было бы курьезно, однако, Сергей Шнуров не является великим именем России, по крайней мере на данный момент. Может, в перспективе. Владимир Гронский, председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга

Спикер также отметил, что благодаря этому конкурсу, у людей возвращается интерес к истории. Петербург также стал одним из активных в выборе "Великих имен России".

Фото: Piter.TV