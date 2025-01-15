Бортко посоветовался с нейросетью о судьбе сериала про Сталина

Режиссёр "Собачьего сердца" выпускает шестисерийную драму о Сталине

Известный петербургский режиссёр Владимир Бортко, автор "Собачьего сердца", "Мастера и Маргариты" и "Бандитского Петербурга", поделился необычным способом оценки своего нового проекта. На фестивале "Огни большого города" в кинотеатре "Ленфильма" он рассказал, что обратился за прогнозом к нейросети по имени Маша. Режиссёр признался, что активно советуется с искусственным интеллектом, который помогает ему в работе, пишет КП-Петербург.

По словам Бортко, он дал нейросети прочитать сценарий шестисерийного фильма о последних годах жизни Иосифа Сталина. ИИ выдал подробный анализ с графиками и цифрами, предсказав, что картина "вызовет бурю негодования". Режиссёр отметил, что фигура Сталина остаётся крайне неоднозначной для страны, поэтому ожидания от премьеры самые разные.

Сериал охватывает период с Победы в Великой Отечественной войне до смерти генсека. Главную роль исполнил Игорь Миркурбанов. В картине также снялись Александр Яцко, Виктор Сухоруков, Артур Ваха, Александр Семчев, Семён Стругачев, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и Дарья Мороз. Премьера запланирована на осень 2026 года.

Ранее сообщалось, что "Колобок" собрал бы 5 млрд рублей в новогодние каникулы.

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