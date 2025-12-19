Владелец петербургских табачных фабрик сменил регистрацию на Швейцарию

Компания-учредитель российских табачных фабрик в Петербурге и Ленобласти за месяц сменила Германию и Люксембург на швейцарскую юрисдикцию

Учредитель российских активов международного табачного гиганта Japan Tobacco International (JTI) за короткий срок сменил страну регистрации, в конечном итоге остановившись на Швейцарии. Об этом сообщает газета "Деловой Петербург" со ссылкой на данные из реестра юридических лиц.

Собственником табачных фабрик ООО "Петро" в Санкт-Петербурге и ООО "Крес Нева" в Ленинградской области изначально была немецкая компания "Дж.Т.И. Инвестментс Гмбх". 5 декабря 2025 года владельцем стала аналогичная структура, но зарегистрированная уже в Люксембурге. 29 декабря страной регистрации окончательно была обозначена Швейцария. Аналогичные изменения произошли и с учредителем ООО "Дж.Т.И. Инновационные продукты".

Кроме того, "Дж.Т.И. Инвестментс Гмбх" является учредителем головной структуры российского бизнеса JTI — ООО "Дж.Т.И. Россия", чей юридический "переезд" был зафиксирован 20 января. В пресс-службе офиса JTI в России подтвердили газете, что фабрики в Петербурге и области остаются в составе группы, а изменения носят технический характер и направлены на "повышение операционной эффективности".

Это одна и та же компания, которая переехала из Германии в Люксембург, а затем в Швейцарию. Зачем, не могу сказать точно, возможно по налоговым причинам, возможно, по внутрикорпоративным, потому что... глобальный головной офис расположен в Швейцарии. Елена Рыбальченко, советник юридической фирмы BGP Litigation

Партнер VINDER Виктор Сыренко предположил, что последовательная смена юрисдикций — часть стратегии по сохранению бизнеса в России и минимизации санкционных рисков для владельцев активов. Тот факт, что конечной точкой стала страна, не входящая в Евросоюз, по его мнению, может указывать на продолжение этого процесса.

Фото: pxhere