Виталий Милонов требует наказать"Эрарту" за лифчик из ежей

Депутат считает кощунственными издевательства над мертвыми животными.

Депутат государственной думы Виталий Милонов, который ранее представлял петербургский ЗакС, считает коллекцию из чучел животных, представленную в музее "Эрарта", правонарушением. Политик отметил, что пространство современного искусства следует наказать. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Такого же мнению придерживаются и зоозащитники. Они недовольны экспозицией "ВАУ-МОДА!", представленной в Петербурге. Автор проекта позволил себе представить зрителям вещи, сделанные из необычных материалов. В частности, организаторы показали жителям Северной столицы женский предмет нижнего белья, который выполнен из чучел ежей. Многие активисты возмутились подобной выходкой модельера.

Милонов добавил, что данный экспонат является "уродством" и потребовал привлечь к ответственности "Эрарту" за допущение в своих стенах подобной выставки.

Я считаю, что контролирующие органы должны дать им представление, так как подобного рода экспонаты провоцируют жестокое отношение к ежам. Ежики не являются сельскохозяйственными животными, соответственно, их умерщвление не может подойти под понятие "заготовка домашних животных". Соответственно, они умерщвляются незаконно. Поэтому "Эрарту" нужно оштрафовать или даже закрыть заявил политик

Также Милонов объявил о том, что представителям закона следует разобраться в том, был ли изготовлен предмет гардероба из настоящих животных или нет.

Напомним, что ранее Piter.tv публиковали репортаж о выставке "ВАУ-МОДА" в "Эрарте".

Фото: Piter.tv