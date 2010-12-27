Выставочный проект "Хоть стой, хоть падай"

Идея тотального шока вдохновила художников из разных стран на создание чего-то нового.

В проекте "Хоть стой, хоть падай" приняли участие граффити-райтеры, художники, стрит-артисты и тату-мастера из разных стран. Участников отбирал куратор выставочного сезона Максим Има, который известен своими работами в сфере уличного искуссва. Все свои произведения участники будут создавать на одной территории и по заданной теме. В Петербург приехали художники из Франции, Германии, Финляндии и Украины.

Место: Музей уличного искусства / Музей стрит-арта (ш. Революции, д. 84)

Цена: 400 , льготный билет — 300

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Музей стрит-арта