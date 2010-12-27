Выставки Анри Картье-Брессона "Решающий момент"

На экспозиции представлены знаменитые кадры основателя стрит-фото из частной коллекции.

Анри Картье-Брессон стал одним из самых популярных фотографов XX века. Его считают основателем уличной фотографии и непревзойденным мастером, который умеет ловить момент из жизни и запечатлевать его на снимке. Более 20 работ из частных коллекций впервые приедут в Петербург.

Брессон снимал не только на территории родной Франции, но и ездил по всему миру. Будучи фоторепортером, он привез снимки из СССР, Китая, Индии, Кубы, Японии, Канады и США.

Выставка продлится до 18 августа 2019.

Место: Большая Конюшенная, 1

Цена: бесплатно

Фото: соцсети