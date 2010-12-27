Выставка-ярмарка "Осенняя флора"

Лучшее завершение дачного сезона - это подготовка к следующему.

На традиционной осенней ярмарке "Осенняя флора" петербуржцы смогут приобрести посадочный материал плодовых, ягодных и декоративных растений из питомников и частных коллекций садоводов Ленобласти. На выставке будут представлены качественные семена, органоминеральные удобрения и средства защиты растений.

Также посетителей угостят вкуснейшим медом нового урожая. Всего в мероприятии примут участие более 100 продавцов. С 14:00 до 16:00 садоводы и огородники могут проконсультироваться у специалистов по вопросам агротехники, принять участие в мастер-классах по флористике.

Место: КВЦ "Евразия" (ул. Капитана Воронина, д. 13)

Цена: бесплатно

Фото: vk.com/yarmarki_sadovodam