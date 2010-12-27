Выставка тюльпанов "Мечты о весне"

Выставка тюльпанов в начале марта в Ботаническом саду имени Петра Великого уже стала доброй традицией. Именно в преддверии Междурнародного женского дня садоводы выращивают тюльпаны ранних сортов. Здесь представлены цветы самых разных оттенков и сортов, включая довольно редкие виды. Будут здесь и красивые фотозоны для весенних снимков. Кстати, в этот же период в саду цветут азалии.
Место: Ботанический сад Петра Великого (ул. Профессора Попова, д. 2)
Цена: от 0 до 300 рублей
Возрастные ограничения: 0+
Фото: Piter.TV
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