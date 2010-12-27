Выставка современной детской литературы Северных стран "Привет, это я!"

Выставка проходит в Государственном музее городской скульптуры.

Сказочная выставка займет пространство Музея городской скульптуры на две недели. В экспозиции будут представлены современные и классические произведения. Также не обойдется без мастер-классов и встреч с писателями. Если вы никогда не слышали популярных сказок Скандинавии, то вам точно следует прийти на эту выставку.

Место: Музей городской скульптуры (Новый выставочный зал), Чернорецкий пер., д. 2

Цена: от 50 до 150 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Детская выставка "Привет, это я!" / СПб