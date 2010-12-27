Выставка современной детской литературы Северных стран "Привет, это я!"

Сказочная выставка займет пространство Музея городской скульптуры на две недели. В экспозиции будут представлены современные и классические произведения. Также не обойдется без мастер-классов и встреч с писателями. Если вы никогда не слышали популярных сказок Скандинавии, то вам точно следует прийти на эту выставку.
Место: Музей городской скульптуры (Новый выставочный зал), Чернорецкий пер., д. 2
Цена: от 50 до 150 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: ВК/ Детская выставка "Привет, это я!" / СПб
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