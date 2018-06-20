Выставка работ Фёдора Конюхова

Фёдор Конюхов — не только путешественник и писатель, но и художник? С его работами, созданными во время многочисленных экспедиций, приглашает познакомиться Русский музей.

В Русском музее представят более 50 картин и рисунков Фёдора Конюхова, которые он создает во время поездок по миру. Картины показывают красоты пустынь, океанов, полярных льдов. Красной нитью через все композиции проходит сакральная идея путешествия как вечного странствия. Также на выставке можно увидеть и документальный фильм о путешествиях Федора Конюхова. Место: Михайловский замок (Русский музей), ул. Садовая, д. 2 Цена: от 0 до 400 рублей Возрастное ограничение: 0+ Фото: Московский музей современного искусства