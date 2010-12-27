Выставка работ Даши Намдакова

Эстетика монгольского эпоса изящно переплетается с современным искусством.

Народный художник Бурятии Даши Намдаков сочетает в своем творчестве исторические предания, буддийские легенды и притчи. При всем при этом его произведения не выходят за рамки академических традиций. Это всегда выразительные образы и точные рисунки движений. В этот раз Даши решил взглянуть на свои изваяния на мифологическую тему сквозь призму современного искусства.

Место: Михайловский замок (Русский музей), ул. Садовая, д. 2

Цена: от 0 до 350 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: kudago