Выставка работ Даши Намдакова

Народный художник Бурятии Даши Намдаков сочетает в своем творчестве исторические предания, буддийские легенды и притчи. При всем при этом его произведения не выходят за рамки академических традиций. Это всегда выразительные образы и точные рисунки движений. В этот раз Даши решил взглянуть на свои изваяния на мифологическую тему сквозь призму современного искусства.
Место: Михайловский замок (Русский музей), ул. Садовая, д. 2
Цена: от 0 до 350 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Фото: kudago
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