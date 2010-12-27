Выставка-пристройство кошек "БойКОТ серым будням"

Первая выставка, с которой можно унести экспонат домой.

Нечасто можно забрать домой понравившиеся экспонаты с выставки. Они еще и защищены стеклом, ограничителями и даже сигнализациями. А вот на экспозиции "БойКОТ серым будням" представленные экспонаты не то что можно – нужно забрать домой! Кошачий приют "Брошенный ангел" проводит выставку-пристройство своих подопечных.

Будущих хозяев будут ждать десятки котов и кошек, которые ищут новый дом. У всех пушистых есть специальные ветеринарные документы, и чтобы уйти с выставки не одному, достаточно прихватить с собой паспорт, переноску для животного и серьезный настрой к грядущим положительным переменам в своей жизни. Конечно, на "БойКОТ" можно прийти просто так – погладить котов, посетить мастер-классы и маркет.



Цена: бесплатно

Адрес: ул. Пушкинская, 9

Фото: Брошенный ангел / ВКонтакте