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Выставка "Звонкою дорогою морской"
Сегодня, 11:00
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nastya960

Выставка "Звонкою дорогою морской"

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Выставка посвящена 250-летию Ивана Федоровича Крузенштерна, который первым из русских мореплавателей обошел вокруг света, и 200-летию открытия Антарктиды.

На выставке представлены уникальные экспонаты: "Атлас к Путешествию вокруг света Капитана Крузенштерна" (1813),  "Меркаторскую карту всего света или Генеральную карту к путешествию капитана Крузенштерна с показанием пути корабля "Надежды" вокруг света" (1823), которую составил Ф.Ф. Беллинсгаузен.

Также на выставке представлены исторические артефакты Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Место: Российская национальная библиотека (Садовая ул., 18)

Цена: бесплатный по читательскому билету

Фото: gov.spb.ru

Теги: крузенштерн
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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