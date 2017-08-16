Выставка "Звонкою дорогою морской"

На выставке представлены уникальные экспонаты: "Атлас к Путешествию вокруг света Капитана Крузенштерна" (1813), "Меркаторскую карту всего света или Генеральную карту к путешествию капитана Крузенштерна с показанием пути корабля "Надежды" вокруг света" (1823), которую составил Ф.Ф. Беллинсгаузен.
Также на выставке представлены исторические артефакты Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Место: Российская национальная библиотека (Садовая ул., 18)
Цена: бесплатный по читательскому билету
Фото: gov.spb.ru
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