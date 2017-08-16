Выставка "Звонкою дорогою морской"

Выставка посвящена 250-летию Ивана Федоровича Крузенштерна, который первым из русских мореплавателей обошел вокруг света, и 200-летию открытия Антарктиды.

На выставке представлены уникальные экспонаты: "Атлас к Путешествию вокруг света Капитана Крузенштерна" (1813), "Меркаторскую карту всего света или Генеральную карту к путешествию капитана Крузенштерна с показанием пути корабля "Надежды" вокруг света" (1823), которую составил Ф.Ф. Беллинсгаузен.

Также на выставке представлены исторические артефакты Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Место: Российская национальная библиотека (Садовая ул., 18)

Цена: бесплатный по читательскому билету

Фото: gov.spb.ru