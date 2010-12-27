Выставка "Зинаида Серебрякова. Живопись. Графика. Письма"

На выставке представлены более 70 работ. Это картины маслом, рисунки, пастель, акварель. Все творения отражают разные этапы творчества выдающейся русской художницы, входившей в объединение "Мир искусства". Среди наиболее интересных экспонатов — "Пейзаж. Капри", "Зимний пейзаж", "Голова крестьянской девушки". Также на выставке покажут архивные материалы и фотографии.
Место: Галерея искусств KGallery (наб. Фонтанки, д. 24)
Цена: от 0 до 200 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: ВК/ Галерея Kgallery
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