  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Выставка "Зинаида Серебрякова. Живопись. Графика. Письма"
Сегодня, 8:30
359
nastya960

Выставка "Зинаида Серебрякова. Живопись. Графика. Письма"

0 0

На выставке представлены картины и рисунки Зинаиды Серебряковой из частных коллекций.

На выставке представлены более 70 работ. Это картины маслом, рисунки, пастель, акварель. Все творения отражают разные этапы творчества выдающейся русской художницы, входившей в объединение "Мир искусства". Среди наиболее интересных экспонатов — "Пейзаж. Капри", "Зимний пейзаж", "Голова крестьянской девушки". Также на выставке покажут архивные материалы и фотографии.

Место: Галерея искусств KGallery (наб. Фонтанки, д. 24)

Цена: от 0 до 200 рублей 

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Галерея Kgallery

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии