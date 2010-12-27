Выставка "Зинаида Серебрякова. Живопись. Графика. Письма"

На выставке представлены картины и рисунки Зинаиды Серебряковой из частных коллекций.

На выставке представлены более 70 работ. Это картины маслом, рисунки, пастель, акварель. Все творения отражают разные этапы творчества выдающейся русской художницы, входившей в объединение "Мир искусства". Среди наиболее интересных экспонатов — "Пейзаж. Капри", "Зимний пейзаж", "Голова крестьянской девушки". Также на выставке покажут архивные материалы и фотографии.

Место: Галерея искусств KGallery (наб. Фонтанки, д. 24)

Цена: от 0 до 200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Галерея Kgallery