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Новости Куда сходить в Петербурге
Выставка "Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии"
Сегодня, 10:00
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nastya960
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Выставка "Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии"

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Выставка продлится до 13 января 2019 года.

Выставка снимков Жана-Мари Перье - автора портретов звёзд музыки, кино и моды, сотрудничавшего с известными журналами и брендами будет представлена в музее современного искусства "Эрарта". В экспозиции более 50 работ разных лет — от ранних фотографий для издания Salut les Copains до недавних произведений. Важное место на выставке отводится циклу "Мир дизайнеров моды", созданному в 1990-е для журнала ELLE. 

Место: Музей современного искусства Эрарта (29-я линия В. О., д. 2)

Цена: 500 рублей

Ограничение по возрасту: 18+

Фото: Эрарта. Музей современного искусства/ ВК

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Категории: Куда сходить в Петербурге Выставки

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