Выставка "Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии"

Выставка продлится до 13 января 2019 года.

Выставка снимков Жана-Мари Перье - автора портретов звёзд музыки, кино и моды, сотрудничавшего с известными журналами и брендами будет представлена в музее современного искусства "Эрарта". В экспозиции более 50 работ разных лет — от ранних фотографий для издания Salut les Copains до недавних произведений. Важное место на выставке отводится циклу "Мир дизайнеров моды", созданному в 1990-е для журнала ELLE.

Место: Музей современного искусства Эрарта (29-я линия В. О., д. 2)

Цена: 500 рублей

Ограничение по возрасту: 18+

Фото: Эрарта. Музей современного искусства/ ВК