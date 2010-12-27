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Выставка "Возрождённые из пепла. Шедевры Помпеи и Геркуланума"
Сегодня, 10:30
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nastya960

Выставка "Возрождённые из пепла. Шедевры Помпеи и Геркуланума"

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Помпеи и Геркуланум — легендарные города, погибшие в результате извержения Везувия в 79 году н.э.

В Эрмитаже в залах Античного мира петербуржцы смогут познакомиться с произведениями искусства, найденными при раскопках в Помпеях и Геркулануме. Среди экспонатов находятся фрески "Дионис и Ариадна", "Ахилл на Скиросе", "Вакх и Ариадна", бронзовый бюст Тиберия и многое другое. Эти предметы все, что свидетельствует о легендарных древнеримских городах, стертых с лица земли извержением Везувия. Выставка предваряет проект "Боги. Люди. Герои",которые откроется в Эрмитаже в 2019 году.

Место: Эрмитаж (Главный музейный комплекс), пл. Дворцовая, д. 2

Цена: от 0 до 700 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Эрмитаж 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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