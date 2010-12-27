Выставка "Владимир Тарасов. Sound Paintings"

Владимир Тарасов создал выставку, которая облачает звук в материальную оболочку. На экспозиции будет представлено восемь инсталляций музыканта и художника, которые посвящены его близким и соратникам. Они также являются деятелями искусства - саксофонист Ларри Окс, выдающийся американский контрабасист Маруа Дрессер, художник Юрий Дышленко и другие. Как рассказали организаторы, отправной точкой и ключом ко всей выставке станет композиция "Шестидесятые". Посетители увидят ее в звуковом сопровождении Майлза Дэвиса, Гленна Гульда и Джими Хендрикса.
Место: ул.Большая Морская, 35
Цена: от 150 рублей
Фото: rosphoto.org
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