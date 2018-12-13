Выставка "Вдохновение Японией"

"Этажи" предлагают узнать, как традиции живописи этой страны отразились в работах Винсента Ван Гога, Клода Моне и других художников.

Японизм - это огромное направление в европейском искусстве XIX века. "Этажи" предлагают узнать, как традиции живописи этой страны отразились в работах Винсента Ван Гога, Клода Моне, Анри де Тулуз-Лотрека и других художников. Репродукции картин для выставки выполнены в технике жикле. Она передает мельчайшие нюансы цвета и светотени, фактуру мазка и особенности поверхности холста вплоть до кракелюрой.

Адрес: Лиговский просп., д. 74

Возрастное ограничение: 0+

Цена: от 0 до 200 рублей.

Фото: ВК / "Этажи".