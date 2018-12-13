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Выставка "Ван Гог и Гоген"
Сегодня, 12:00
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nastya960

Выставка "Ван Гог и Гоген"

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Винсент Ван Гог и Поль Гоген — ярчайшие представители постимпрессионизма.

В лофт-проекте "Этаже" представлена выставка двух ярких художников второй половины XIX века — Винсента Ван Гога и Поля Гогена. Художники оказали мощное влияние друг на друга, но их дружба едва не привела к трагическому исходу. В 1888 Гоген провёл два месяца в Арле у Ван Гога, которые начались с вдохновлённого творческого диалога, а завершились громкой ссорой и отрезанным ухом. На выставке представлено 100 репродукций в стиле жикле.

Место: "Лофт Проект Этажи" (Лиговский просп., д. 74)

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Этажи/ ВК

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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