Выставка "Твёрдая линия"

В Эрарте представлены около 50 экспонатов из мрамора, дерева, латуни, бронзы и стекла.

Георгий Франгулян занимается станковой и монументальной скульптурой, обращаясь к самым разным материалам — дереву, бронзе, мрамору, керамике, стеклу. Творения автора можно увидеть в разных странах. В Антверпене установлен созданный им памятник Петру Великому, в Москве — Булату Окуджаве, Иосифу Бродскому и Дмитрию Шостаковичу, в Брюсселе — Александру Пушкину.

Место: Музей современного искусства Эрарта (29-я линия В. О., д. 2)

Цена: 550 рублей (постоянная экспозиция + временные выставки)

Возрастное ограничение: 18+

Фото: ВК/ Эрарта