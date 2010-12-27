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Выставка "Твёрдая линия"
Сегодня, 10:00
614
nastya960

Выставка "Твёрдая линия"

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В Эрарте представлены около 50 экспонатов из мрамора, дерева, латуни, бронзы и стекла.

Георгий Франгулян занимается станковой и монументальной скульптурой, обращаясь к самым разным материалам — дереву, бронзе, мрамору, керамике, стеклу. Творения автора можно увидеть в разных странах. В Антверпене установлен созданный им памятник Петру Великому, в Москве — Булату Окуджаве, Иосифу Бродскому и Дмитрию Шостаковичу, в Брюсселе — Александру Пушкину. 

Место: Музей современного искусства Эрарта (29-я линия В. О., д. 2)

Цена: 550 рублей (постоянная экспозиция + временные выставки)

Возрастное ограничение: 18+

Фото: ВК/ Эрарта 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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