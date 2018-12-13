Выставка "Три петербургские коллекции"

На этой выставке Русский музей представил 3 собрания отечественного искусства, которые складывались 40 и более лет назад.

Русская история коллекционирования была возобновлена в послевоенное время. Произведения находили в комиссионных магазинах и антикварных лавках, выменивали или покупали у художников и их семей. На этой выставке Русский музей представил 3 собрания отечественного искусства, которые начали складываться 40 и более лет назад. В корпусе Бенуа показаны картины, рисунки, монеты и произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства из коллекций 3 семей - Палеевых, Березовских и Наумовых.

Адрес: наб. канала Грибоедова, д. 2

Возрастное ограничение: 0+

Цена: до 500 рублей

Фото: art1.ru