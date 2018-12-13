Выставка «Три петербургские коллекции»

После революции произведения искусства приходилось долго искать в комиссионках и антикварных лавках. Картины выменивали или принимали в дар от художников и их семей. В Русском музее можно увидеть сразу три собрания отечественного искусства, которые начали складываться еще более 40 лет назад. В корпусе Бенуа представлена коллекция семьи Палеевых, семьи Березовских и семьи Наумовых. Среди представленных произведений есть картины Михаила Врубеля, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева, Ильи Репина.

Место: Корпус Бенуа (Русский музей), наб. канала Грибоедова, д. 2

Цена: от 0 до 500 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Русский музей/ ВК