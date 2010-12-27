Выставка "Студия Grame. Звуки и знаки"

В музее современного искусства продолжает идти выставка интерактивных объектов.

В Эрарте посетители выставки могут увидеть десять интерактивных инсталляций. Все они объединены одной идеей - идеей столкновения визуального и звукового пространства. При переходе от одного предмета к другому, меняется фокус слуха и зрения. Все работы создавались в лионском Национальном центре электроакустической музыки Grame.

Место: Музей современного искусства Эрарта (29-я линия В. О., д. 2)

Цена: 550 (постоянная экспозиция + временные выставки)

Возрастное ограничение: 12+

Фото: ВК/ Эрарта