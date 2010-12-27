Выставка "Студия Grame. Звуки и знаки"

Взаимодействие символов и звукового сопровождения.

Выставка посвящена теме столкновения и взаимообогащения визуального и звукового пространства. Определенные символы и знаки могут принимать форму следов и оттисков или запускать поток непрерывных колебаний и вибраций. Звук объединяет и структурирует всю экспозицию. На ней представлены около десяти арт-объектов, которые притягивают к себе и предлагают разгадать их посыл.

Участниками выставки стали знаменитые медиа-художники: Матт Коко, Зоэ Бенуа, Дени Вензан, Пьер Бассери и другие.

Место: музей "Эрарта" (29-я линия В. О., д. 2)

Цена: 550 рублей за вход за постоянные и временные экспозиции

Возрастное ограничение: 12+

Фото: erarta.com