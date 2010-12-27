Выставка "Страсть Ренуара"

"Я ещё не умел ходить, а уже любил женщин", — говорил Пьер-Огюст Ренуар.

Пьер-Огюст Ренуар прожил долгую жизнь, наполненную яркими событиями. Он стал первым художником, картину которого взяли в Лувр еще при его жизни. Главным источником вдохновения и ключевой темой творчества мастера всегда были женщины. К тому же, за его жизнь у него было множество возлюбленных. Три из них — Лиза Трео, Маргарита Легран и Алина Шариго — были его музами долгие годы. В этажах жители и гости города могут увидеть работы художника в технике жикле.

Место: "Лофт Проект Этажи" (Лиговский просп., д. 74)

Цена: 200 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: ВК/ Этажи