Выставка "Стиль Ducati"

На выставке представлено 16 Ducati, среди которых — несколько легендарных моделей.

Свой первый мотоцикл итальянская компания Ducati выпустила 70 лет назад. На выставке Эрарты можно узнать, как семейный бизнес смог превратиться во всемирно известное производство. Помимо канонических моделей мотоциклов и велосипедов, в экспозицию входят эскизы, дизайн-проекты, фотографии и видео.

Место: Музей современного искусства Эрарта (29-я линия В. О., д. 2)

Цена: 550 рублей (постоянная экспозиция + временные выставки)

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Эрарта. Музей современного искусства/ ВК