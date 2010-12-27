Выставка "Санкт-Петербург. Золото листвы, серебро дождя"

Основатель пространственного реализма Дмитрий Кустанович представляет выставку "Санкт-Петербург. Золото листвы, серебро дождя".

Петербургский художник Дмитрий Кустанович приглашает на новую выставку, в основе которой — знаменитые серии "Городские дожди" и "Бабочки". Но теперь к ним добавляются осенние пейзажи. Впервые в художественном салоне к работам Кустановича добавились картины художницы Наталии Савиной. Они выполнены в авторской технике бисерной мозаики с использованием кристаллов и полудрагоценных камней.

Место: Галерея Кустановича (ул. Б. Конюшенная, д. 11 (второй двор Капеллы))

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Facebook/ Галерея Кустановича