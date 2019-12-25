Выставка "Сад сновидений 2.0. Мистические миры"

На выставке показывают уникальные световые и интерактивные инсталляции, так или иначе затрагивающие тему сновидений. В уже знакомую экспозицию организаторы добавили новые локации.

Креативное пространство "Люмьер Холл" превратилось в таинственный сад: на площадке представлены завораживающие световые и интерактивные инсталляции. На данный момент на выставке есть 17 зон, выполненных с использованием видеомэппинга, трёхмерной графики и звуковых эффектов. Каждая комната – сон одного из персонажей. Информационные таблички рассказывают об истории изучения феномена сна. Место: Креативное пространство "Люмьер-Холл" (наб. Обводного канала, д. 74Д) Цена: от 350 рублей Возрастное ограничение: 16+ Фото: ВК/ Сад сновидений