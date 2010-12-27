Выставка "Сад сновидений"

Выставку можно посетить вплоть до 10 марта.

В креативном пространстве "Люмьер Холл" с начала года начал работать "Сад сновидений". Это выставка световых и интерактивных инсталляций, включающая в себя 15 зон — кошмар, осознанный сон, вещий сон и так далее. В этом пространстве реальность смешивается с миром грез. Уже в вестибюле гостей встречают промышленные роботы.

Место: Креативное пространство "Люмьер-Холл" (Набережная Обводного канала, д. 74а)

Цена: от 350 до 550 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Сад сновидений/ ВК