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Выставка "Сад сновидений"
Сегодня, 11:00
231
nastya960

Выставка "Сад сновидений"

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Выставку можно посетить вплоть до 10 марта.

В креативном пространстве "Люмьер Холл" с начала года начал работать "Сад сновидений". Это выставка световых и интерактивных инсталляций, включающая в себя 15 зон — кошмар, осознанный сон, вещий сон и так далее. В этом пространстве реальность смешивается с миром грез. Уже в вестибюле гостей встречают промышленные роботы. 

Место: Креативное пространство "Люмьер-Холл" (Набережная Обводного канала, д. 74а)

Цена: от 350 до 550 рублей 

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Сад сновидений/ ВК

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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