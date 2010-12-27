В 2019 году крупнейший стрит-арт фестиваль России STENOGRAFFIA отмечает своё 10-летие.

В Екатеринбурге 10 лет назад собрались граффитисты из Петербурга, Москвы, Омска, Иркутска, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов России, Германии и Испании. Они украсили рисунками разные городские поверхности. Фестиваль был таким популярным, что его решили проводить в других городах и каждый год. За годы существования фестиваля более 300 художников нанесли изображения на 500 построек в разных уголках страны.

Познакомиться с самыми яркими работами участников разных лет приглашает бесплатная цифровая выставка STENOGRAFFIA X, развернувшаяся в "Люмьер-Холле".

Место: Креативное пространство "Люмьер-Холл" (наб. Обводного канала, д. 74, лит. Д)

Цена: вход свободный по предварительной регистрации

Возрастное ограничение: 18+

Фото: vk.com/stenograffia