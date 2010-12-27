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Выставка "Роли и судьбы"
Сегодня, 10:00
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nastya960

Выставка "Роли и судьбы"

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Выставка рассказывает о Феликсе Кшесинском и его детях — Матильде и Иосифе.

Выставка развернулась в Малом выставочном зале Конюшенного корпуса ЦПКиО. Экспозиция посвящена людям, без которых сложно представить русский балет второй половины XIX — начала XX столетий. В выставочном зале представлены мемориальные предметы, фотокарточки, афиши, фамильные реликвии, театральные костюмы, архивные документы семьи Кшесинских. 

Место: Конюшенный корпус Елагиноостровского дворца-музея (ЦПКиО им. С.М. Кирова), Елагин остров, д.4

Цена: от 0 до 120 рублей

Возрастное ограничение: 0+ 

Фото: открытые источники 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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