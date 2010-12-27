Выставка "Роли и судьбы"

Выставка рассказывает о Феликсе Кшесинском и его детях — Матильде и Иосифе.

Выставка развернулась в Малом выставочном зале Конюшенного корпуса ЦПКиО. Экспозиция посвящена людям, без которых сложно представить русский балет второй половины XIX — начала XX столетий. В выставочном зале представлены мемориальные предметы, фотокарточки, афиши, фамильные реликвии, театральные костюмы, архивные документы семьи Кшесинских. Место: Конюшенный корпус Елагиноостровского дворца-музея (ЦПКиО им. С.М. Кирова), Елагин остров, д.4 Цена: от 0 до 120 рублей Возрастное ограничение: 0+ Фото: открытые источники